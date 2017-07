Keine 24 Stunden nach ihrem Zieleinlauf scheint sich die Ausdauersportlerin, die zur Gigathlon-Vorbereitung mit 46,8 Kilometern die diesjährige Schweizer Ausgabe des Wings-for-Life-Run für sich entscheiden konnte, von den Strapazen wieder ordentlich erholt zu haben. «Man spürt den Körper, aber das gehört nach einem solchen Kraftakt dazu», sagt sie schmunzelnd.

Trotz des Erfolgs startete Müller nicht wunschgemäss in das Gigathlon-Abenteuer. Die Athleten, ganz offensichtlich ohne grossen Respekt vor der 368-Kilometer-Strecke mit 5050 Höhenmetern, eröffneten den zweitägigen Megaevent überaus temporeich. «Diese Hektik hat mich stark irritiert», erzählt Müller.

Überrascht wurde sie auch von der Intensität, die der Citytrail-Run, eine neue Gigathlon-Disziplin, mit sich brachte. Viele Kurven und Treppen mussten bewältigt werden. Und schliesslich kam Müller, getrieben von einer Laufgruppe, von der abwechslungsreichen Strecke ab. Der Ausflug endete in einem Park, in welchem sie von einer hohen Mauer springen musste, um wieder auf die Strecke zu gelangen. «Da kam ich schon ein erstes Mal aus der Komfortzone. Ich hatte mir den Start etwas gemütlicher vorgestellt.»

Auf der anschliessenden drei Kilometer langen Schwimmstrecke fand Müller zur Ruhe – und zu ihrem Rhythmus. Nach einer soliden Rennvelostrecke spielte die ehemalige BTV-Läuferin in ihrer Lieblingsdisziplin, dem Laufen, ihre grossen Stärken aus und verteidigt abschliessend auf dem Bike souverän den zweiten Tagesrang.

Am Ende des Tages musste sie sich jedoch eingestehen: Die schönen Begegnungen, die zahlreichen Erlebnisse, wegen dessen die ehrgeizige Ausdauersportlerin eigentlich an den Wettkämpfen teilnimmt, konnte sie nicht wirklich geniessen. Zu fest setzten ihr die heissen Temperaturen zu: «Ich musste mir wiederholt sagen, dass Aufgeben keine Option ist und dass man irgendwie immer noch etwas Energie mobilisieren kann.»

Täglicher Balanceakt

Sie muss es wissen: Seit 2005 gehört Diana Müller der Gigathlon-Familie an. Erst nahm sie als Mitglied eines Fünfterteams in einer Disziplin daran teil.

Später, 2009, entdeckte sie das Rennvelo und entschloss sich dazu, den Gigathlon im Zweierteam zu absolvieren. Seither nahm sie mit Ausnahme von 2016 an jedem Gigathlon-Event teil und liess sich durch die Vielseitigkeit des Triathlonsports begeistern.

So nahm sie 2012 gut vorbereitet in Österreich an ihrem ersten Triathlon (70.3) teil – und gewann diesen prompt. In der Folge qualifizierte sie sich für die Ironman-70.3-Weltmeisterschaften in Kanada (2014), Österreich (2015) und Australien (2016) und kehrte mit jeweils überzeugenden Leistungen, einem 5. und zwei 9. Plätzen in ihrer Alterskategorie, von den Grossanlässen zurück.

Und so entstand, nachdem sie auch ihre Ironman-Premiere 2016 in Zürich gewann, schliesslich der Gedanke, den kompletten Gigathlon als Single-Athletin zu bestreiten.

Diana Müllers Erfolg kommt nicht von ungefähr: 12 bis 18 Trainingsstunden absolviert die Triathletin wöchentlich.

Und dies, obwohl Müller – studierte Politikwissenschafterin – in einem 80-Prozent-Pensum als Projektleiterin bei der Gesundheitsdirektorenkonferenz arbeitet und zwischen Wohnort Erlinsbach und Arbeitsort Bern pendelt.

Es sei ein täglicher Balanceakt, Sport, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. «Es wird auch immer wieder zu einer Frage des Energiehaushalts», weiss Müller und ergänzt: «Man lernt dann auch umso besser, den inneren Schweinehund zu besiegen.»

Diesen braucht sie am zweiten Gigathlon-Tag am Sonntag, vom Ehrgeiz gepackt, nicht zu überwinden. Und so spult Diana Müller die Strecke mit einer Leichtigkeit einer Vollblutprofisportlerin ab. Auch behält sie die Ruhe, als sie den zweiten Platz abgeben muss und sich schliesslich im Ziel als Drittplatzierte feiern lassen darf.

Bereits heute hat die 34-Jährige die nächsten sportlichen Ziele ins Auge gefasst. Als nächste Herausforderung peilt sie eine Teilnahme am Swissalpine Marathon in Davos Ende Juli an. Um diese besonderen Emotionen erleben zu dürfen.