4:1-Sieg gegen Bern: Der EV Zug kann sich auf seinen Goalie Luca Hollenstein verlassen

Wenn man ihn braucht, ist er zur Stelle. Einmal mehr war EVZ-Goalie Luca Hollenstein ein würdiger Backup von Leonardo Genoni. Der 20-Jährige durfte in dieser Saison zum fünften Mal von Beginn weg ran. Schon am Donnerstag im «Hinspiel» gegen den SC Bern zum Mann des Spiels des EVZ ausgezeichnet, war er auch am Freitag wieder der gewohnt sichere Rückhalt. Es wäre unfair, den 4:1-Erfolg auf den Goalie zu reduzieren, doch seine Paraden ebneten den Zentralschweizern den Weg zum zwölften Saisonsieg. In der achten Minute verhinderte er mit einem Hechtsprung einen frühen Rückstand. Der Ex-Zuger Miro Zryd hatte praktisch das leere Tor vor sich, Hollenstein verschob sich blitzartig, seine Parade verdiente das Prädikat Weltklasse. Der junge Torhüter gab sich nach der Partie bescheiden: