Was Ryan Poehling am Wochenende gelungen ist, das ist wohl die Definition des Begriffs «denkwürdig». Der 20-jährige US-Amerikaner lieferte bei seinem Einstand in der NHL eine Hollywood-reife Leistung ab.

Im letzten Spiel der Saison durfte Poehling erstmals im legendären Trikot der Montreal Canadiens auflaufen, zuhause, im kanadischen Gipfel gegen die Toronto Maple Leafs. 11:22 Minuten Eiszeit erhielt der Rookie – und die nutzte er für einen Hattrick. Dreimal zog Poehling ab, dreimal jubelte er.

Sein dritter Treffer war nach einem schnellen Angriff zweieinhalb Minuten vor dem Ende Montreals Ausgleich zum 5:5. Dabei blieb es auch nach der Verlängerung, es kam also zum Penaltyschiessen – und dort schrieb Poehling das letzte Kapitel seines Märchens. Denn er verwertete den entscheidenden Penalty, die «Habs» gewannen 6:5 und beendeten die Saison mit einem Sieg über den Erzrivalen.

MVP der letzten U20-WM

«Es fühlt sich surreal an, ich komme mir gerade wie im Traum vor», sagte Poehling nach dem Spiel. «Ich weiss fast nicht, was ich dazu sagen soll. Noch besser könnte es gar nicht sein.»

Poehling war im Draft vor zwei Jahren, als der Walliser Nico Hischier von den New Jersey Devils als Nummer 1 gezogen wurde, als 25. Spieler ausgewählt worden. Er spielte in dieser Saison bei den St.Cloud State Huskies in der US-College-Meisterschaft (36 Spiele, 31 Punkte) und kam nur deshalb zu seinem NHL-Debüt, weil die topgesetzten Huskies in den Playoffs überraschend früh gescheitert waren.