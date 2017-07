Gleich sechs deutsche Speerwerfer dürfen sich derzeit zur Weltklasse zählen. Sein grösster Herausforderer und gleichzeitig bester Kollege ist Johannes Vetter. Am Sonntag bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt hat er Röhler eine Heimniederlage verpasst. Dieser nimmt es sportlich, «auch wenn es für einen deutschen Sportler in der Regel Erklärungsbedarf gibt, wenn er sagt, dass er dem Konkurrenten den Erfolg gönnt».

Spiel mit der Gesundheit

Die Revanche und wenn möglich den neunten 90-Meter-Wurf seiner Karriere und bereits sechsten in diesem Jahr hat er sich für seine Premiere beim Meeting in Luzern aufgespart. In allzu grosser Kadenz kann er diese Leistungen sowieso nicht abrufen. «Nach einem solchen Wurf brauche ich mindestens drei Tage Erholung», sagt er, «denn gesund ist Speerwerfen mit Sicherheit nicht.» Selbst wenn er als Supertechniker weniger Kraftaufwand betreiben muss als viele seiner Gegner, bleiben die Kräfte auf den Bewegungsapparat enorm.

Mit dieser etwas schrägen Parodie machte Röhler auf sich aufmerksam: