Entspannt, adrett gekleidet, mit aufgeknüpftem, blütenweissem Hemd und akkurat zur Seite gescheiteltem Haar sitzt Roger Federer in Chicago vor der Weltpresse, als er seinen Laver Cup anpreist, der an diesem Wochenende zum zweiten Mal über die Bühne geht. Es ist ein nach dem Vorbild des im Golf populären Ryder Cups gestaltete Wettkampf zwischen Europa und der Restwelt. Es gehe darum, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Tennis zusammenzubringen, sagt Federer. Und damit das Tennis zu feiern.

Doch der Laver Cup hat im zweiten Jahr seines Bestehens bereits ein grosses Problem. Das Konstrukt, das das Welttennis in Aufruhr versetzt, heisst Kosmos-Gruppe und sein Gesicht ist Barcelona-Fussballer Gerard Piqué. Im August revolutionierte er den Davis Cup, der 118 Jahre alte Teamwettbewerb wird im kommenden Jahr in neuem Format durchgeführt. Möglich machte dies das Versprechen, dass über die nächsten 25 Jahre die astronomische Summe von drei Milliarden Dollar an die Verbände und Spieler ausgeschüttet werden soll.

Kommt hinzu: Der Davis Cup dürfte künftig nicht nur mit Geld, sondern auch mit Punkten für die Weltrangliste locken. Piqué steht diesbezüglich mit der Profi-Vereinigung im Austausch. Federer sagte während der US Open dazu: «Für uns Tennis-Spieler ist es komisch, einen Fussballer in unserer Welt zu haben. Darum muss er vorsichtig sein, was er wie sagt.» Er erwarte spannende Wochen. «Jeder will sein Ding verteidigen. Und jeder weiss besser, was das beste für den Sport ist: der Davis Cup, der Laver Cup, die ATP, die Spieler.»

Majesty Cup: 10 Millionen Dollar für den Sieger

Piqués Ansinnen: Er will die Finalwoche im Davis Cup künftig im September durchführen. Das sei auch im Sinne der Spieler. Das Problem für Federer: Dann findet der Laver Cup statt. Und obschon er mit Geld lockt: So viel wie bei Piqué ist es nicht, und Punkte für die Weltrangliste wird es vorderhand sicher keine geben. Und Piqué lanciert bereits die nächste Idee, die zum Stachel für Federers Davis Cup werden könnte. Sie heisst Majesty Cup. Ein Format, das an Radikalität nicht zu überbieten ist. Nach dem Prinzip: The Winner Takes It All.