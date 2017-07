Gemeindepräsidiumswahlen Dorneck Thierstein

Dornach: Christian Schlatter (Freie Wähler Dornach, bisher) In Dornach wurde der bisherige Gemeindepräsident Christian Schlatter (FWD) in seinem Amt bestätigt.

Gempen: Patrik Stadler (FDP, bisher) In Gempen wurde der FDPler Patrik Stadler in Stiller Wahl in seinem Amt bestätigt.

Metzerlen-Mariastein: Silvio Haberthür (FDP, neu) Silvio Haberthür, pensionierter Gemeindeverwalter, FDP, wurde ins Gemeindepräsidium von Metzerlen gewählt.

Nuglar-St. Pantaleon: Daniel Baumann (FDP, bisher) Daniel Bauman wurde als einziger Kandidat für das Gemeindepräsidium ins Amt gewählt.

Rodersdorf: Karin Kälin Neuner-Jehle (SP, bisher) Karin Kälin Neuner-Jehle wurde in Rodersdorf in ihrem Amt als Gemeindepräsidentin bestätigt.

Seewen: Simon Esslinger (SP, neu) In Seewen wurde Simon Esslinger zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt.

Witterswil: Mark Seelig (FDP, bisher) In Witterswil wurde Mark Seelig in seinem Amt bestätigt.

Bärschwil: Theo Henz (Forum Zukunft der Gemeinde, bisher) Theo Henz, der bisherige Gemeindepräsident, wurde in seinem Amt bestätigt.



Beinwil: Hans Bauer (FDP, bisher) Hans Baur wurde in seinem Amt bestätigt.

Breitenbach: Dieter Künzli (FDP, bisher) Dieter Künzli wurde in stiller Wahl gewählt.

Büsserach: Josef Christ (FDP, bisher) In Büsserach wurde Josef Christ in seinem Amt bestätigt.

Erschwil: Susanne Koch-Hauser (CVP, bisher) Susanne Koch-Hauser wurde in stiller Wahl in ihrem Amt bestätigt.

Fehren: Nicole Ditzler-Trepp (FDP, neu) Nicole Ditzler-Trepp wurde in Fehren in stiller Wahl gewählt.

Himmelried: Jürg Schneeberger (FDP, bisher) Jürg Schneeberger wurde in stiller Wahl in seinem Amt bestätigt

Meltingen: Erich Fidler (SVP) Erich Fidler (SVP) wurde in Meltigen zum Gemeindepräsidenten gewählt.





Nunnigen: Heiner Studer (FDP, bisher) Heiner Studer wurde in Nunnigen in stiller Wahl in seinem Amt bestätigt.

Zullwil: Roger P. Hänggi Roger P. Hänggi (SVP) wurde in Zullwil gewählt.