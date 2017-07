«Dies funktioniert mit dem Reflektieren der Münze», erklärt Marc Monbaron. Wenn es sich um Falschgeld handelt, wird die falsche Münze wieder auf der Vorderseite des Automaten ausgespuckt. Wenn das Geld echt ist, tritt der zweite Roboter in Aktion: Er bringt, ebenfalls auf der Vorderseite, eine Luke zum Vorschein, die während zehn Sekunden geöffnet bleibt. In der Luke befinden sich drei Knöpfe, mit welchen die Farbe des gewünschten Bonbons gewählt werden kann: gelb, blau oder rot. Der zweite Roboter kommt dem Wunsch des Käufers nach und schleust das ausgewählte Bonbon in den Auswurf unten rechts aus.

Der Lehrer meint: «Sensationell»

Seit Januar haben die Jungs wöchentlich drei Lektionen am Projekt gearbeitet. «Vor allem das Programmieren war eine Herausforderung», sind sich die beiden einig. Als Prüfstein stellten sich die beiden Roboter heraus: Sie stammen nicht aus der gleichen Serie und sind demnach nicht gleich alt. «In die Synchronisation haben wir viel Zeit gesteckt», sind sie sich bewusst. Aber es habe sich gelohnt. Sie hätten Spass gehabt und ihre Ziele erreicht. «Besonders stolz sind wir, dass das Zusammenspiel der beiden Roboter klappt», erzählt Noah Barrer, nicht ohne sich ein Grinsen verkneifen zu können. Der 16-Jährige wird nach den Sommerferien eine Lehre als Konstrukteur antreten. Sein Kollege Marc startet ebenfalls eine Ausbildung in derselben Branche: Er lernt Automatiker.

Begeistert von der Projektarbeit der beiden Teenager zeigt sich ihr Lehrer Martin Imobersteg: «Die Ausführung und die Zusammenarbeit der beiden ist sensationell.» Nicht viele 9.-Klässler hätten einen solchen Automaten bauen können, ist er sicher. Die beiden Schüler erhielten für ihre Arbeit die Note 6.