Viele neue Aufgaben

Dabei haben sich die Feuerwehren im Laufe der Zeit zu Hightech-Dienstleistungsbetrieben entwickelt. Zum ursprünglichen Löschen von brennenden Häusern sind viele weitere Aufgaben hinzugekommen, namentlich bei Verkehrsunfällen, Herznotfällen oder im Natur- und Umweltbereich, stellte Brigit Wyss anerkennend fest. Sie dankte allen Feuerwehr-Frauen und Männern, ihren Familien und Arbeitgebern und fügte an: «Wir zählen weiterhin auf Euch!» Daniel Haltinner, Präsident des BFV Gäu und hauptamtlicher Kommandant der Betriebsfeuerwehr der Migros Verteilbetrieb Neuendorf AG, verzichtete auf einen historischen Rückblick. Auch er bekundete allen ehemaligen und aktiven Feuerwehr-Kameradinnen und –Kameraden seine Wertschätzung für ihren unermüdlichen Dienst am Nächsten und schloss mit dem traditionellen Wahlspruch der Feuerwehrleute: «Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr».

Die Ansprachen waren eingebettet in ein reiches Programm. Als Erstes konnte Moderator Pedrini die Feuerwehrmusik Oensingen ansagen, die unter der Leitung von Heinz Sesseli mehrere schmissige Stücke intonierte, zuletzt das bekannte «Miir si vo dr Füürwehr» vom Trio Eugster. Die Swiss Highland Pipers mit ihrem Dudelsäcken und Trommeln nahmen das Publikum mit auf einen musikalischen Ausflug in den Norden. Und schliesslich zeigten die drei jungen Damen des Team Aerobic vom STV Niederbuchsiten mit ihrem fulminanten Auftritt, weshalb sie in Wettkämpfen auf Spitzenplätzen rangieren.