In der Schweiz sind der Edelkrebs, der Dohlenkrebs und der Steinkrebs heimisch. Alle drei Arten gelten als gefährdet, in besonderem Mass der Steinkrebs und der Dolenkrebs. Am meisten gefährdet werden die Krebsbestände durch die Krebspest.

Verbreitet wird dieser tödliche Pilz durch eingeschleppte amerikanische Arten wie etwa den Signalkrebs oder den Kamberkrebs, welche selbst daran nicht zugrunde gehen. In das Biotop in Wolfwil gelangte der Erreger vermutlich durch einen Wasservogel, wie Gabriel van der Veer vom kantonalen Amt für Wald, Jagd und Fischerei auf Anfrage erklärt.

Für einen neuen Versuch, Edelkrebse auszusetzen, habe man sich nach einer Wartezeit von rund eineinhalb Jahren entschieden, weil das Biotop in Wolfwil ohne Verbindung zu einem Fliessgewässer dafür ideal sei. Ziel sei wiederum, nach einigen Jahren Edelkrebse zu entnehmen, um diese an einem anderen Orten auszusetzen. (eva)