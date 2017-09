Noch werde die raumeigene Küche aber nicht benötigt. Die Speisen werden momentan in der Kita selbst zubereitet und dann in Wärmebehältern ins Pfarreiheim gebracht. «Die Anmeldungen sind einfach noch nicht zahlreich genug», erklärt Dreier.

Weil momentan nur vier bis fünf Kinder den Mittagstisch besuchen, ist zudem eine Person für die Betreuung ausreichend. Diese erfolgt durch Martina Hauri, langjährige Mitarbeiterin der «easy-kid-care». «Wenn wir noch weitere Anmeldungen bekommen, setzen wir dann mehr Personal ein», versichert Dreier jedoch.

Schulergänzende Betreuung

Die Anmeldung muss deswegen halbjährlich im Voraus erfolgen. «Wir versuchen aber, so spontan wie möglich zu sein», sagt Dreier. «Dann findet sich bestimmt für alle eine Lösung.»

Der Mittagstisch zählt zur schulergänzenden Betreuung. Anders als die Kita, die als familienergänzende Betreuung verstanden wird.

Am Anfang des Projekts hat die Gemeinde deshalb festgelegt, dass dieser jeweils am Montag, Dienstag und Donnerstag durchgeführt wird. Denn an diesen Tagen haben die Schüler ganztags Unterricht.

Am Mittwoch und Freitag, wenn die Schüler nachmittags frei haben, bietet die «easy-kid-care» jedoch einen separaten Mittagstisch in den Örtlichkeiten der Kita an. «Schliesslich wollen wir die Familien entlasten», begründet Dreier den Entscheid. Und Hauptsache ist doch, die Kinder freuts.