In Weggis glitt der Kahn sanft ans Ufer. Sattelpferde, Führer, Rigiträger, Schuhputzer in grosser Zahl erwarteten die Gäste und boten ihre Dienste an, die aber bescheiden abgelehnt wurden. Man wollte unter sich sein. Was weiter geschehen ist, darüber schweigt des Sängers Höflichkeit. Beim Abstieg passierte etwas unter den von Amor getroffenen Menschenkindern, was man nicht in den Kalender setzte. Nur so viel: Jetzt darf der Hammer «nümmen uf d’Rigi gah, süst schickt em das Ländermeitschi ’s Büebli na». Die beiden Buchsiter Gesellen nahmen schweren Abschied und – so sei’s, weil’s muss, das letzte Glas, der letzte Kuss!

Der Kuss der Muse

Etliche Tage nach dieser unvergesslichen Rigifahrt sass Johann Lüthi am späten Nachmittag in der finsteren Webstube eines altherkömmlichen Solothurner Häuschens, hart an der Dorfstrasse in Oberbuchsiten. Plötzlich hielt er in seiner Arbeit inne. Seine Gedanken waren anderswo. Die lustige Fahrt über den Vierwaldstättersee mit dem Abstecher auf die Rigi schien sein Gemüt immer wieder zu beschäftigen. Lächelnd zog er die alte Schublade heraus und legte einen Fetzen Papier samt Stift vor sich auf das gewohnte Bänklein des Webstuhls. Jetzt setzte er seine Arbeit wieder fort, und indem er die Schiffchen emsig hin und her schob, fing er in Wort und Ton über den gegebenen Stoff zu meditieren an. Von Zeit zu Zeit machte er Halt, ergriff den Stift und notierte sich die Verse, und noch ehe er es dachte, war das Lied vollendet und damit das Tagewerk.

Den Zettel in der Hand, stieg er vom Webkeller in die Stube und trug den Seinigen die Schöpfung vor. Es war als Necklied auf seinen Freund Hammer gedacht, das er an einem schönen Sonntagnachmittag im «Löwen, z’Buchsite» zum Besten gab. Er hatte wohl nicht geahnt, dass aus diesem Spottlied das weltbekannte Rigi-Lied: «Vo Luzärn uf Wäggis zue» entstehen würde.