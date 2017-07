Die zehn Ausscheidungsturniere für Amateure fanden in der ganzen Schweiz statt, das Turnier im Gäupark war das letzte im Turnus. Die Sieger der jeweiligen Turniere dürfen am Finaltag in Bern vom 9. September teilnehmen. Am gleichen Tag finden auch die Schweizer Meisterschaften der Profi- und Amateur-Teams statt.

Tipps vom Speaker

Nach 25 Minuten tragen die Teilnehmer die Aluschalen mit ihren vorbereiteten Zutaten zum Grill. Daniel Keller aus Deitingen hat Kräuterbutter vorbereitet und Gemüse für Ratatouille geschnitten. Ratatouille auf dem Grill ist eine komplizierte Angelegenheit. «Wegen der unterschiedlichen Garzeit der Gemüsesorten darf man nicht alle gleichzeitig in die Grillschale geben», verrät er. Beobachtet wird er von seiner Familie. «Papa kann super grillen!», erklärt sein Sohn stolz.

Alain Barbafieri aus Kestenholz hat Kartoffeln, Tomaten und Zucchini in seiner Grillschale. Er sei eigentlich Vegetarier, erklärt er. «Aber Fleisch zu grillieren, stört mich nicht.» Die Uhr tickt, der Stress ist einigen anzusehen. Sascha Ramalho und sein Kollege Yves Kolly aus Gais AR helfen sich gegenseitig aus. Eilig füllt Ramalho die beiden Schalen, die der Jury zur Degustation überreicht werden müssen. In seiner liegt ein grilliertes Schweinsplätzli, Gemüse mit Speck und ein Maiskolben.

Ähnlich sieht es in der Schale seines Kollegen aus. «Richte es nicht genau gleich an», raunt ihm Speaker Müri zu. «Sonst sieht das so aus, als hättet ihr das abgesprochen.» Ramalho reagiert und legt rasch den Speck in einer der Schalen woanders hin. Die letzte Minute ist angebrochen. Schnell die Schalen schliessen und der Jury übergeben – und dann als Belohnung ein kühles Bier geniessen.

Unverhoffter Sieger

Wie ist es gelaufen? Alain Wasser ist zwar zufrieden, «aber irgendwie habe ich es anders erwartet». So ein Plätzli findet er sehr einfach. «Meine Spezialitäten sind eher die komplizierten Sachen, Pulled Pork zum Beispiel.»

Daniel Keller hatte mit der Zeit zu kämpfen: «Das war neu für mich, dass ich so unter Zeitdruck arbeiten muss», erklärt er. Die Teilnehmer stehen nach dem Wettkampf zusammen. Sie probieren, diskutieren und warten auf die Rangverkündigung.

Nach rund 20 Minuten hat die Jury ihr Urteil gefällt. Und einen Überraschungssieger gekürt: Gewinner des Ausscheidungsturniers in Egerkingen ist Sascha Ramalho. «Das gibts doch nicht», sagt er fassungslos und steigt zuoberst aufs Podest. Vegetarier Alain Barbafieri wird Zweiter. Auf den dritten Platz hat es Daniel Keller geschafft. Sascha Ramalho muss jetzt anfangen zu trainieren. Am 9. September grillt er am Finaltag gegen Grillfans aus der ganzen Schweiz in Bern.