Beim Einnachten begab sich der Speicher auf seine zweistündige Reise ins Aaregäu. Geduld war angesagt. So erfolgte zwischen Oensingen und Kestenholz eine Sicherheitsmessung; der Abstand von der Dachspitze zur traversierenden Starkstromleitung musste mindestens 5 Meter betragen. Sorgfältig, aber reibungslos bewegte sich das Gefährt in Kestenholz um den Kreisel und die Serpentine hinauf. Einzig im Weg standen ein paar in die Strasse ragende Bäume. Unvermeidlich mussten halt einige von ihnen etwas zurechtgestutzt werden.

Schaulustige am Strassenrand

Viele Schaulustige hatten sich am Strassenrand versammelt und bestaunten den Schwertransport über die steile Neue Strasse am «Waldheim» vorbei in Richtung Wolfwil. Und alle waren Experten in der Sache; so zumindest erweckten das die regen Diskussionen am Strassenrand. Das ruhig daher fahrende Gebäude, beleuchtet von Blinklichtern, Strassenlampen und Scheinwerfern hinterliess schon einen imposanten Eindruck.

Das Abladen gestern Morgen um 7 Uhr auf dem Bauernhof im Schweissacker 2 in Wolfwil ging zackig über die Bühne. Millimetergenau wurde der Speicher auf das vorbereitete Betonfundament gesetzt und erhielt so einen passenden Platz in der ländlichen Umgebung.

Der stolze Besitzer des Speichers Hubert Bürgi war über den guten Verlauf der Transportaktion erleichtert und freut sich nun über das neu erworbene geschichtsträchtige Holzgebäude auf seinem Grundstück.