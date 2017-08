Karriere als Musiker

Vom Militärdienst zurückgekehrt, übernahm er in Oberbuchsiten, Kestenholz und anderen Ortschaften die Instruktion der Dorfmusiken. Fast überall erzielte er gleich vorzügliche Resultate. Die Proben wurden in der Regel an Abenden und Sonntagnachmittagen abgehalten. In dieser Zeit war Lüthi, der nun auch ein ausgezeichneter Klarinettspieler geworden, beständig auf den Beinen.

Tags über arbeitete er am Webstuhl oder half den Bauern in den Landarbeiten aus. Im Sommer ging er wohl auch mit andern da und dorthin in den Heuet und in die Ernte, doch nie fehlte die Klarinette unterm Arm. Viel zu tun gab ihm auch das Notenschreiben und Reparieren der Musikinstrumente. Da Lüthi ein tüchtiger Sänger war, so instruierte er in seiner Heimatgemeinde, später an verschiedenen Orten, wie in Oberbipp und im Schwarzbubenland, gemischte Chöre. Innert drei bis vier Jahren hatte er nicht weniger als acht Gemeinden «›nes G’sang iig’füert». Der Gesangsleiter Lüthi war überall im Gäu und darüber hinaus viel begehrt.

Eine bedeutende Einnahmequelle hatte er im Tanzaufspielen. Während Jahrzehnten unterhielt Lüthi eine weitherum bekannte Fünfermusik: 1. Klarinette, 2. Klarinette, Trompete, Horn und Bass. War irgendwo etwas los, fehlte Lüthi mit seiner Tanzmusik nicht. So kam er westlich bis nach Solothurn und Biel, südlich bis Langenthal und Huttwil und östlich über Olten und Zofingen hinaus. Neben althergebrachten Tänzen spielte seine Kapelle auch unzählige eigene Melodien und Stegreifler. Ein urwüchsiger Schottisch von Lüthi war sehr bekannt.

So gingen seine Lebensjahre dahin. Lüthi war auch verehelicht. Dieser Verbindung entsprossen zwei Söhne August und Adolf, sowie eine Tochter Franziska. Wenn Johann Lüthi im wechselvollen Leben nicht immer vom Glück begünstigt war und ihm irdischer Reichtum versagt blieb, so hatte er doch zeitlebens ein frohes, heiteres Gemüt und ein volles Mass von Genügsamkeit. Diese waren es, verbunden mit einer reichlichen Portion Mutterwitz, welche den alternden Lüthi recht eigentlich zum Original prägten.

Noch in seinen letzten Lebensjahren fehlte der «alte Lüthi» nie an einem Tanztage. Zum letzten Mal musizierte er im November an einem Tanzsonntag im Gasthof Bären in Aarburg. Dort holte er sich eine heftige Erkältung und wenige Tage darauf, am 11. November 1869, starb der landauf und landab bekannte Gäuer Musikus an einer Lungenentzündung. Der Himmel war um einen lustigen Musikanten reicher geworden und das Gäu um ein Original ärmer.

