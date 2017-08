Max Mistelis Stimme überschlug sich ein bisschen. Der in Oensingen lebende Kardiologe hatte sich zum 60. Geburtstag ein besonderes Geschenk gemacht. Er hatte den Fotografen Patrick Lüthy beauftragt, sämtliche 17 Bauernfamilien in Aedermannsdorf zu porträtieren. Nun hielt er an der Vernissage auf seinem Misteli-Hof das fertige Fotobuch in den Händen.

Er, selbst Bauernsohn aus Aedermannsdorf, dessen Jugenderinnerungen an die Dorfkäserei, Viehschauen und Traktorfahrten nicht verblasst waren. Die Freude über das gelungene Werk war ihm anzuhören. Und anzusehen.