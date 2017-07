Im Gegenzug gibt die Denkmalpflege wertvolle Tipps, wie die Arbeiten ausgeführt werden sollten, um die über 260 Jahre alte Bausubstanz zu erhalten. So wurde mit dem einheimischen Steinbildhauer Rolf Wyss vereinbart, den teilweise bröckelnden Jurakalkstein an der Aussenfassade instand zustellen ohne das Erscheinungsbild des Gesteins zu verändern. Dies habe bedeutet, dass auch vor Jahren mit Farbe gestrichener Naturstein so belassen wird, so Wyss.

Vier Tage hat Wyss für die noch laufenden Arbeiten am Gemäuer der Alten Kirche veranschlagt. Daneben bleibt noch genug Zeit für sein zweites Projekt, den neuen Ambo für die Kirche St. Johannes auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Der Begriff Ambo steht für ein Lesepult, von dem aus die Verlesung der Heiligen Schriften bei den Messen erfolgt. Im Zuge der Sanierung und der Umgestaltung der vor 60 Jahren erbauten Kirche wird der bisher aus Holz bestehende Ambo durch einen solchen aus Jurakalk ersetzt. Den Auftrag dafür hat Wyss erhalten, nachdem sein zuerst als Skizze und danach in Originalgrösse präsentiertes Modell aus Sagex vom Kirchenrat für gut befunden worden war.