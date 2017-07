Die Idee kommt gut an, die Besucher sind neugierig. «Wie wurde die Wolle so gelb?», fragt eine Besucherin mit einem grossen Sonnenhut. «Die wurde mit Zwiebeln gefärbt», erklärt Funk. Ihr gegenüber erzählt Dürst zwei Besucherinnen von ihrem neusten Projekt: Sie will ein Kleid herstellen, von A bis Z selber produziert. Der Flachs dafür wächst in ihrem Garten. Seit sieben Jahren arbeite sie bereits daran, erzählt sie. Bis jetzt habe sie 300 Gramm Faden hergestellt, sie brauche aber über ein Kilo.