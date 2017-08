Thomas Winistörfer, Biobauer und Besitzer der imposanten Scheune, wohnt gerade unterhalb des historischen Bauwerks. Er machte sich echte Sorgen wegen des Zustands seiner Scheune, welche innen total ausgeräumt wurde und zurzeit als Lagerhalle dient.

Vor allem die mit Bruchsteinen aufgebauten Mauern sind in einem sehr schlechten Zustand. Der verwendete Mörtel ist zu einem grossen Teil verwittert und es lösen sich regelmässig Steine aus dem Mauerwerk. «Viele Vögel benutzen die entstandenen Spalten und Hohlräume als Brutplätze. Ich lebe in ständiger Angst, es könnte jemandem einen Stein auf den Kopf fallen», sagt Winistörfer und betont, dass dringender weiterer Handlungsbedarf bestehe.

Unter Denkmalschutz gestellt

Er wandte sich an den Balsthaler Architekten Martin Frei, welcher Erfahrung mit der Restauration alter Gebäude hat. Dieser nahm Kontakt auf mit dem kantonalen Amt für Denkmalpflege und Archäologie. Der Besitzer der Scheune hatte sich schon 2003 mit diesem Amt in Verbindung gesetzt und erhielt für die Sanierung des Krüppelwalmdaches finanzielle Unterstützung. In Anbetracht des kulturhistorischen und typologischen Werts der Scheune beschloss der Regierungsrat auf Antrag der Denkmalpflegekommission und des Chefs des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie, dass die Schlossscheune unter kantonalen Denkmalschutz gestellt wird.

Martin Frei beauftragte für die Restaurierung den Spezialisten Jean-Claude Märki aus Büren an der Aare sowie einen Italiener und einen Kubaner, welche grosse Sachkenntnisse aufweisen. Es galt vorerst, die Südfassade instand zu stellen. Die Fugen mussten ausgekratzt, die losen Steine herausgeholt, die fehlenden Steine wieder eingesetzt werden. Anschliessend erhielt die Mauer wieder einen Verputz.