Herzli in den Augen

Dinge reparieren geht, aber wird er auch für sie tanzen? Denn der Abend ist angebrochen und der Linedance-Kurs steht an. Auf der Bühne gibt Isabel bereits Vollgas. Roger hat sich unter die Tanzschüler gemischt. Dort bleibt er aber nicht lange. «Ich glaube, du weisst, was jetzt auf dich zukommt», sagt sie in ihr Mikrophon und grinst ihn an. «Komm auf die Bühne.» Jetzt muss er beweisen, ob er mit ihr mithalten kann. «Dadurch, dass Isabel in den Kursen so viel Power hat und ich eher der ruhige Typ bin, muss ich mir einiges einfallen lassen, damit ich mithalten kann. Es wird zwar nicht einfach, aber ich gebe mein bestes.»

Und offenbar hat er seine Sache ganz gut hingekriegt, wie Isabel hinterher erzählt: «Als Roger auf der Bühne war und ich unten bei den Leuten, hatte ich schon einen Moment lang Herzli in den Augen, denn ich konnte zu ihm hinauf schauen und habe angefangen, für ihn zu schwärmen, denn er ist wirklich ein schöner Mann.»

Ganz ausser Atem nimmt Isabel Roger zur Seite. «Ich könnte mir schon vorstellen, dass du mein Cowboy werden könntest», verrät sie ihm. Ob das wohl der Beginn einer Solothurner TV-Lovestory ist? Wir sind gespannt. (chg)