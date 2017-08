Auf dem Richteramt Thal-Gäu, im ersten Obergeschoss des Schmelzihofs, herrscht der Ausnahmezustand. Ausgelöst wurde dieser durch Bauarbeiten im Gerichtssaal, der im Auftrag des Kantons von 47 auf neu 70 Quadratmeter ausgebaut wird. Weil die Arbeiten voraussichtlich noch andauern, muss das Gericht bis zur Fertigstellung des Saals in einem Besprechungsraum des Betreibungsamtes im Keller der Liegenschaft tagen.

So auch am Mittwoch, als sich Amtgerichtspräsident Guido Walser mit der Einsprache eines Walliser Garagiers gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft beschäftigen musste. Grund: ein angeblich nicht ordnungsgemäss ausgerüsteter Sattelschlepper. In der Befragung stellte sich heraus, dass die Polizei den Fall falsch beurteilt hatte, weshalb ein Freispruch für den Walliser Geschäftsmann resultierte.

Zu wenig Platz bei grossen Fälle

Dieser Behelfsraum im Untergeschoss des Schmelzihofs genüge für solche kleine Fälle, sagte Walser nach der Verhandlung. Wenn aber nächste Woche das Amtsgericht tage, müsse dieses in den Gerichtssaal im Amtshaus in Solothurn ausweichen. Dies sei in der Vergangenheit auch mit dem bisher in Balsthal zu Verfügung stehenden Gerichtssaal oft nötig geworden. «Vor allem bei grösseren Fällen, wie etwa 2015 beim Doppelmord von Oensingen mit mehreren Parteien und viel Publikum», bemerkt Walser.

Solche Verhandlungen auszulagern sei mit viel Aufwand verbunden. Neben dem Transport der oft umfangreichen Akten müssten vorgängig auch die Drucker für die Protokolle sowie andere technische Gerätschaften eingerichtet werden.