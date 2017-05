Die Gesamtleistung der Onyx-Gruppe, zu der die Onyx Energie Dienste AG, die Onyx Energie Netze AG und die Onyx Energie Produktion AG gehört, beträgt 97,4 Mio. Franken. Das operative Ergebnis beträgt 12,3 Mio. Franken. Die Jahresrechnung, der Gewinn und die Bilanz wurden von den anwesenden Aktionärsvertretern einstimmig gutgeheissen.

Büttiker gibt Mandat ab

Als ereignisreich bezeichnete Verwaltungsratspräsident Rolf Büttiker das vergangene Geschäftsjahr wohl hauptsächlich aufgrund des Zusammenschlusses der Onyx Energie Mittelland AG mit der AEK AG. Seit letztem November agieren die beiden Tochterfirmen der BKW gemeinsam als AEK Onyx AG (wir berichteten mehrmals). Infolge dieses Zusammenschlusses führte Rolf Büttiker zum letzten Mal durch eine Generalversammlung. Er gibt sein Mandat an Ronald Trächsel aus Solothurn weiter.

Anstelle des bisherigen Verwaltungsrates mit sieben Mitgliedern entsteht ein neuer, dreiköpfiger Verwaltungsrat. Neben Ronald Trächsel gehören diesem Gremium neu auch Jan-Piet Beekmann aus Ittigen BE und Matthias Prüssing aus Muri bei Bern an. Alle Mitglieder des neuen Verwaltungsrats wurden von den anwesenden Aktionärsvertretern einstimmig gewählt. Dem Verwaltungsrat steht zukünftig ein Beirat zur Seite, der die Aufgabe hat, für die lokale Verankerung des Betriebs zu sorgen. Dieser Beirat besteht aus vier Personen des ehemaligen Verwaltungsrates. «Ich bin überzeigt, dass beide Unternehmen und vor allem unsere Partner und Kunden von diesem Zusammenschluss profitieren werden», erklärte der abtretende Verwaltungsratspräsident Rolf Büttiker in seiner Rede, in welcher er auch mehrmals auf die Abstimmung zur Energiestrategie 2050, welche in knapp zwei Wochen stattfindet, zu sprechen kommt. «Wir werden sehen, wie es ausgeht», meinte Büttiker.

250 Mitarbeitende

Mit dem Zusammenschluss beliefert die AEK Onyx AG 113 Gemeinden, 460 KMUs und 80 000 Endkunden mit Strom und verfügt nun über ein Netz von 3500 Kilometern. «Für unsere Kunden ändert sich damit nichts. Es werden einzig Prozesse und Kompetenzen optimiert», erklärt der neue Verwaltungsratspräsident Ronald Trächsel und ergänzt: «Die Erfolgskomponenten der beiden Betriebe gehen nicht verloren.» Sowohl die AEK als auch die Onyx bleiben bestehen, für alle drei Gesellschaften gibt es einen Verwaltungsrat sowie eine Geschäftsleitung. Der neue CEO, Walter Wirth, sagt denn auch: «Das Konstrukt mit seinen 250 Mitarbeitenden schwebt auf Augenhöhe.»