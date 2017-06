Zu viel vorgenommen

Schon als kleiner Bub habe er auf allem, was sich anbot, herumgetrommelt, erzählt Ackermann. Mit sieben Jahren begann er, das Trommeln zu erlernen, entdeckte wenig später das Schlagzeug, blieb dabei, spielte als Zehnjähriger in Bands und Musikvereinen mit, und mit fünfzehn gab er stellvertretend Unterricht an der Musikschule Mümliswil. Dort wirkt er noch immer, erteilt aber auch privaten Unterricht, den er jedoch aufgrund seines Engagements bei Eluveitie reduziert hat.

Nicht wie vorgesehen lief es in der Rekrutenschule als Schlagzeuger. «Ich hatte mir wohl etwas zu viel vorgenommen. An den Wochenenden habe ich nicht frei, sondern Auftritte gehabt und meine Schüler unterrichtet. Und es war halt auch so, dass ich Mühe hatte mit dem Dienstbetrieb, wenn er nichts mit Musik zu tun hatte. Ich hatte dann immer im Hinterkopf, wie gut ich diese Zeit für meine Vorhaben, fürs Üben nutzen könnte.» Der Druck wurde zu gross, Ackermann erlitt einen Zusammenbruch und wurde freigestellt. «Aber eine gute Erfahrung ist die RS-Zeit trotzdem gewesen.»

Shit-Storm ausgelöst

Eines Tages meldete sich Rafael Salzmann, Gitarrist der Band Eluveitie, bei Ackermann. Es komme in der Band zu personellen Wechseln, man suche einen Schlagzeuger. Die beiden Musiker hatten sich vor sechs Jahren an der Jazz-Pop-Rock-Akademie in Winterthur kennen gelernt. Ackermann konnte die Bandmitglieder sowohl vom Können her als auch als Person überzeugen.

«Unter den Fans hingegen gab es kurz Aufruhr, als ich als neuer Drummer vorgestellt wurde. Eine richtige Shit-Storm wurde auf Social Media gefahren», sagt Ackermann. «Der schaut doch viel zu lieb aus!», habe es da geheissen. «Die Fans haben halt ihre eigenen Vorstellungen davon, wie ein Metalband-Drummer aussieht.» Er könne aber damit leben, denn der Anteil an positiven Reaktionen sei grösser gewesen. «Und nachdem man mich hat spielen hören, ist alles bestens.»