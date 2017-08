Die Stühle sind orange, eine Wand türkis und die Wandschränke rot, gelb und violett. In Nicole Maurers neuem Atelier in der Alten Gärtnerei in Härkingen geht es bunt zu und her. Die Gestaltungspädagogin eröffnet morgen Freitag, 1. September, ihre Werkstatt «MosaikUndMehr». Mit 16 Jahren entdeckte sie die Liebe zum sogenannten Mosaizieren und stellt bereits am Anfang fest: «Mosaik ist keine Kunst. Es ist ein Kunsthandwerk.»

Von Arbeitshalle zu Werkraum

Innerhalb von nur sechs Wochen haben Nicole Maurer und ihr Partner die einstige Arbeitshalle in ein gemütliches Atelier verwandelt. «Wir mussten den Dreck von 40 Jahren runterwaschen», erzählt Maurer. Ihre Hände sind rau, eingetrocknete Farbe und Staub befinden sich daran. Sie ist eine Frau der Tat und ihre Hände sind ihr wichtigstes Werkzeug. Mit diesen hat sie die Halle nun in einen Werkraum verwandelt. Da Maurer nebenbei noch im 50-Prozent-Pensum bei der Trinamo AG mit Sitz in Wohlen angestellt ist, werden die Kurse jeweils dienstags und montags stattfinden. Unregelmässig auch an Wochenenden.