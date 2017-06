Warum sollten Sie am 2. Juli zur Gemeindepräsident/in von Balsthal werden? Was zeichnet Sie für dieses Amt aus?

Pierino Menna: Ich bin in Balsthal aufgewachsen und mit dem Dorf eng verbunden. Die Entwicklung des Dorfes ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich bin zielgerichtet, konsequent und belastbar. Meine Erfahrung als Gemeinderat und Ressortleiter Planung, meine Vernetzung mit anderen Gemeinden und dem Kanton kann ich gewinnbringend einsetzen. Ich bin team- und konsensfähig, gehe auf die Leute zu und spreche Probleme direkt an. Ich bin es gewohnt Probleme zu analysieren, zu strukturieren, um anschliessend überlegt, schnell und lösungsorientiert zu reagieren.

Christine Rütti: Ich will nicht alles verändern, aber gemeinsam viel bewegen. Und ich sage, was ich meine und meine was ich sage, sind meine Leitsätze. In Balsthal, im lebenswerten Juradorf im Grünen, bin ich bereit, meine Fähigkeiten und Kenntnisse (organisatorisch, betriebswirtschaftlich, kommunikativ) engagiert in der Gemeindepolitik und in der Öffentlichkeit für ein lebendiges und sicheres Dorf einzubringen.