In Balsthal wurde seit Dienstag letzter Woche eine gelbliche Königspython vermisst. Wie die Tochter des Besitzers in ihrem mittlerweile gelöschten Facebook-Eintrag schrieb, soll die ungiftige Schlange die Schiebetüren ihres Terrariums aufgestossen haben und dann ins Freie gelangt sein. Das Tier ist am Mittwoch nun wieder aufgetaucht, wie die Tochter auf Anfrage dieser Zeitung schreibt. Sie hätte sich unter der Küchenkombination versteckt und sei gesund und munter.

Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr, wie die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage dieser Zeitung beim Verschwinden mitteilte. (fmu)