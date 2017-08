Die Kritik, du würdest nur aus Marketing-Zwecken für deine Tanz-Ranch mitmachen, ist nie abgerissen.

Die Kritiker waren durchs Band Leute, die mich nicht kennen. Einige Kritiker haben mich auf Facebook angeschrieben – zum Teil böse. Da wurde ich auch Biest genannt. Ich habe jeweils sehr freundlich zurückgeschrieben. Daraus entwickelten sich zum Teil gute Gespräche. Manche haben sich danach auch entschuldigt. Abstreiten kann ich es nicht: Ich habe ein Tanzlokal und ich lebe davon, wenn Menschen zu mir auf die Ranch kommen. Der Hintergedanke schlussendlich war aber, zu zeigen, dass ich zu haben bin und wirklich gerne jemanden an meiner Seite habe. Ich kann nicht wie andere in den Ausgang gehen und Männer kennenlernen. Deshalb bin ich darauf angewiesen, dass ich mich bemerkbar machen kann. Ich weiss, dass ich nicht schlecht aussehe und es nicht wahnsinnig nötig hätte, in der Sendung mitzumachen. Aber auch genau dies kann ein Handicap sein. Die meisten denken, dass ich sowieso einen Freund habe und sprechen mich gar nicht erst an.

Ist denn in der Zwischenzeit ein Mann bei dir auf der Ranch reingeschneit, der dir gefällt?

Nein. Ganz viele haben mich gefragt, wie es für mich in der Sendung ausgeht. Ich habe da natürlich noch nichts gesagt. Ich bin gespannt, ob sich jetzt jemand meldet, der für mich spannend sein könnte. Für mich ist aber schon enttäuschend, dass ich schweizweit suche und es klappt einfach nicht mit der Liebe.