Schauen wir weiter. Roger ist heute in Romantik-Höchstform. Beim gemeinsamen Frühstück eröffnet er ihr, dass er eine weitere Überraschung für sie geplant hat. «Wir machen einen Ausflug», erklärt er. «Aber wohin es geht, bleibt ein Geheimnis.» Mit einer Stups-Attacke will sie das Geheimnis aus Roger herauskitzeln. Doch er bleibt standhaft. Und damit kann er bei Isabel punkten. Denn genau das sei es, was sie sich wünsche. «Ich möchte, dass ich mich wieder so richtig verliebe», verrät sie Roger. «Dass ich wirklich Herzli in den Augen habe Schmetterlinge im Bauch.» Im Geiste erinnern wir uns an die letzte Folge, als Isabel Roger auf der Bühne gesehen und «einen Moment lang Herzli in den Augen» hatte. So weit, so gut. Aber was hat es mit dem Cliffhanger auf sich? Wir schauen weiter.

«Hau rein!»

Szenenwechsel. Wir sind beim Überraschungsausflug in der Verenaschlucht. «Der Ort der Ruhe und der Besinnung», erklärt Roger. Er bewegt seine Hände nervös im Schoss, irgendetwas ist da im Busch. «Ich möchte dir hier gerne meine Gefühle gestehen», erklärt er nervös. «Hau rein», meint Isabel. Also los! Achtung, jetzt wirds romantisch! «Mein Herz macht jedes Mal Freudensprünge, wenn ich dich sehe», gesteht er ihr. «Und als du heute morgen in diesem wunderschönen Outfit aus dem Haus gekommen bist, dachte ich, wow, um diese Frau möchte ich kämpfen und für sie möchte ich da sein. Dieser Augenblick bestätigte mir nochmals, dass ich dich wirklich will.» Wie süss!

Aber ist das nicht etwas zu früh? Weist Isabel ihn jetzt etwa zurück? Sie nimmt seine Hand und erklärt ihm, dass «sie noch etwas mehr Zeit brauche», ihre Gefühle seien erst noch in der Entstehungsphase. «Aber sie kommen», beteuert sie. Aber sie müsse vorsichtig sein, denn sie möchte nicht, dass sie Roger mit ihrer Art und ihrem Programm erdrückt. «Ich möchte das Ganze noch etwas wirken lassen.»

War das jetzt eine Abfuhr? Auch Roger ist nicht ganz sicher, was er davon halten soll. «Auf der einen Seite ist es sicher schön, dass sie mich schützen möchte», sagt er im Einzelinterview. «Auf der anderen Seite bin ich nicht sicher, ob sie überhaupt Gefühle für mich hegt oder sie die damit überspielt.»