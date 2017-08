Perfektes Auto und Cowboy… Dennoch musste Landschaftsgärtner Tom gehen. Wieso?

Isabel Steiner: Er hat sich mit der Aktion mit der Sauna ins Aus befördert. Wenn man sich noch nicht lange kennt und schon in die Sauna geht, das geht für mich gar nicht. Tom brachte klar zum Ausdruck, dass er mich einmal sehen möchte. Dann hat er mich auch so angeschaut. Das kam mir recht oberflächlich vor und ich dachte, dass daraus nichts Tiefgründiges entstehen kann. Ich war lange hin und her gerissen zwischen Tom und Roger. Auch wenn es aussieht, dass Roger keine Chance hat. Dass Tom besser tanzen kann, mehr Kraft hatte und aus den Holzscheiten das lustige Pferd gebaut hat, dafür kann ich ja nichts. Es heisst ja nicht, dass einer von ihnen anhand der Spiele gewinnt. Es ging mir nur darum, zu schauen, was die beiden alles mitmachen. Wer mit mir alt werden möchte oder eine Beziehung eingehen möchte, der muss mich aushalten und einiges mitmachen. Aber die Sauna ging mir zu weit.

Das war dann eindeutig eine schlechte Date-Wahl…

Ja. Ich hätte es toll gefunden, wenn wir einfach zusammen essen gegangen wären.

Du hast Tom erst in der Sauna gesagt, dass du seine Wahl nicht gerade super findest.

Ich habe beim Wettkampf versprochen, dass sich der Sieger etwas von mir wünschen darf und erst im Nachhinein überlegt, was herauskommen könnte. In dem Moment war ich überrascht und wusste auch nicht genau, was ich sagen soll. Ich habe mir überlegt, im Bademantel, im Bikini oder sogar im Trainer in die Sauna zu kommen.