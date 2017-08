Während eines Ausflugs in die Verenaschlucht wollte Roger Tacheles reden. Er gestand Isabel seine Zuneigung. «Mein Herz macht jedes Mal Freudensprünge, wenn ich dich sehe.» Sehr süss! Diese überschäumenden Gefühle konnte Isabel jedoch nicht direkt erwidern. Sie seien noch in der Entstehungsphase. Später stiess sie den 34-jährigen Zimmermann von sich weg.

In der Nacht schläft Roger gar nicht gut. Am Morgen will er Klartext reden. Der Hofherr will wissen, woran er bei seiner Angebeteten ist. Isabels Antwort ist für ihn wie ein Schlag mitten ins Gesicht. «Für mich stimmt es einfach nicht», nimmt sie ihm jegliche Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft.

Sie fühle sich schon zu ihm hingezogen, er sei jedoch zu unsicher und zu scheu. «Ich habe das Gefühl, dass ich neben dir zu stark bin.» Das trifft Roger. «Ich habe es befürchtet», meint dieser. Die Gefühle für die Wolfwilerin seien immer noch da. Isabel sei eine wunderbare Frau, seine Gefühle für sie könne er nicht einfach abstellen.

Isabels Entscheid akzeptiert er einfach; kämpfen will er nicht. Stattdessen geht er seine Sachen packen. Isabel überrascht seine Reaktion nicht.