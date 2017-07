In Egerkingen war Kaffee kochen heute Morgen schwierig. Zumindest in einigen Teilen des Dorfes, wo um 10.15 Uhr der Strom ausfiel.

Gegen 11 Uhr konnte der Stromausfall behoben werden, wie die Gemeinde Egerkingen eine Meldung von «Radio32» bestätigt. Die Ursache für den Stromausfall konnte sie noch nicht nennen.

Bei der Nünlist AG, die für die Stromversorgung zuständig ist, ist noch niemand für eine Stellungnahme erreichbar: «Sämtliche Mitarbeiter sind noch am rotieren», so die Auskunft am Telefon. (ot)