Wenn heute Freitag um 18 Uhr in Niederbuchsiten der Startschuss für die mittlerweile 30. Dorfchilbi fällt, verwandeln sich die Dorfstrasse und das Areal rund um die Schulanlagen bis Sonntag wieder zu einem Treffpunkt für Besucher aus nah und fern. Das OK unter Präsident Markus Müller wartet bei der Jubiläumsausgabe mit zusätzlichen Chilbi-Attraktionen und einem musikalisch breiten Programm auf. Heute Freitagabend wird zum Beispiel «Michel live» von Stübli zu Stübli gehen und die Gäste mit seiner Muntermacher-Musik unterhalten. Als weiteren musikalischen Höhepunkt am Freitag erwähnt das OK den Auftritt der aus der Region stammenden Band tÖMbler.

Am Samstag öffnet die Bierschwemme ab 12 Uhr ihre Pforten, der Chilbibetrieb mit diversen Fahrgeschäften und grossem Warenmarkt folgt um 16 Uhr. Mit Blick auf das Jubiläum hat sich das OK für eine neue spektakuläre Bahn mit Namen «Der Skorpion» im Lunapark entschieden. Wer es lieber etwas ruhiger angehen will, kommt beim Basketball-Stand oder auf dem Karussell auf seine Kosten. Musikalisch sorgen am Samstag ab 21 Uhr «Ädu Live» in der Bierschwemme für Stimmung. An der Chilbi zugegen sein wird auch Drehorgelmann Franz.

Am Sonntag beginnt der Fest- und Chilbibetrieb inklusive dem grossen Warenmarkt um 11 Uhr. Ebenfalls ab 11 Uhr werden Hand-Biker Heinz Frei und das Para Team etwa eine Stunde in der Kaffeestube über ihre Erfahrungen in berichten.

Am Sonntag kommen auch Liebhaber von Einachser-Fahrzeugen auf ihre Kosten. Diese speziellen Fahrzeuge können auf dem Schulhausparkplatz bestaunt werden und wer Lust hat, kann sich als Fahrgast damit auf eine Rundfahrt begeben.

Nicht zu kurz kommen werden an der Chilbi die kleinen Gäste. Für Unterhaltung sorgen eine Kinderdisco, das Ponyreiten, das Kinderschminken und erstmals auch ein Gaukler. Der Tradition folgend werden die zahlreichen Stüblis auch dieses Jahr mit kulinarischen Köstlichkeiten aufwarten und auch der Koffermarkt wird präsent sein.(eva)

Öffnungszeiten: Fr: ab 18 Uhr; Sa: ab 16 Uhr (Bierschwemme ab 12 Uhr); So: ab 11. Uhr (Chilbischluss 18 Uhr). Infos: www.dorfchilbi.ch