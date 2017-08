Eine Kurve, dann noch eine, dann mit beiden Bremsseilen zuerst sachte, dann stark bremsen und schon spüre ich festen Boden unter mir. Geflogen bin ich vielleicht 30 Sekunden. Ein tolles Gefühl. Nun aber von unendlicher Freiheit zu berichten, wäre wohl etwas fehl am Platz. Zu sehr muss ich mich auf Markus’ Anweisungen konzentrieren, damit mir keine Fehler unterlaufen. Ein leichtes Freiheitskribbeln macht sich aber doch in mir breit. Nach der Landung folgt der anstrengende Teil des Programms, das Hochsteigen.

Ich starte noch drei weitere Male und komme genauso oft heil unten an. In der Höhe von etwa zehn Metern schwebe ich in der Luft und betrachte das Thal. Jeder Flug fällt etwas leichter und ich realisiere, dass Markus recht hatte mit seiner anfänglichen Behauptung: Das Fliegen ist das Einfachste. Es ist nicht nur das Einfachste, sondern auch das Schönste.

Was ihnen denn am besten gefallen hätte, will ich später von meinen Gleitschirm-Kollegen wissen. «Dass wir ohne viel Theorie bereits geflogen sind», meint Kuno. Jürg sagt: «Die hohen Flüge». «Die Coolness des Fluglehrers», offenbart Peter. «Und du?», will man wissen. «Das Fliegen», antworte ich.