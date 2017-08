Das Einfachste ist das Fliegen.» Mit diesen Worten werden wir von Markus Suremann in der Flugschule Jura in Matzendorf begrüsst. Wir, das sind drei Frauen und vier Männer im Alter von 22 bis 60 Jahren, die Grosses vorhaben: Wir haben uns für einen Gleitschirm-Schnupperkurs angemeldet. Markus, wir sind schnell per Du, ist unser Fluglehrer. Geübt erklärt er uns die Grundmechanismen.

Anhand eines Mini-Gleitschirms und eines Videos demonstriert er, wie wir uns beim Starten verhalten müssen. Er zeigt aus dem Fenster auf einen Hügel zwischen Matzendorf und Laupersdorf und prophezeit: «Dort werdet ihr hinunterfliegen.» Richtig Glauben schenken kann ich ihm noch nicht, zu stark zweifle ich an meinen sportlichen Fähigkeiten.

«Nun packt ihr euren Gleitschirm, euer Gurtzeug und euren Helm zusammen und verstaut alles im Bus», weist uns Markus an. Er wohnt in Aedermannsdorf und fliegt seit 1982 Gleitschirm, seit 1986 lehrt er es. Etwas unbeholfen packe ich die schwarze Hülle, in welcher sich der Schirm befindet, für den Transport in die Riemen des Gurtzeugs hinein.