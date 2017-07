Schon lange sucht sie nach dem Richtigen. «Ich hoffe er ist dabei.» In der Hofwoche will sie die beiden Hofherren testen. Der energiegeladene Tom oder der eher ruhigere, aber schöne Roger? Isabel ist sehr gespannt, wie sich die beiden Herren schlagen werden. Sie will aber auch klären, ob Roger wirklich schon über seine Ex-Freundin hinweg ist.

Mit Kuscheln im Ranch-Haus wird vorerst nichts: Die Wolfwilerin quartiert Tom und Roger kurzerhand aus. Schlafen dürfen sie im Wohnmobil vor der Haustür. «Ich will es ihnen nicht zu einfach machen, meinem Herz nahe zu kommen», erklärt sie.

Isabel macht es Tom und Roger auch nicht einfach, ihre Ranch und damit sie selbst überhaupt zu finden. Sie hinterlässt ihnen beim Treffpunkt eine Schatzkarte, die sie zum Ziel führen soll. «Dass sie die Hofherren nicht abholt, ist typisch für Isabel, denn sie ist ein Jungbrunnen an Spontaneität!», meint Freundin Gabriela. Sie wünscht Isabel nichts mehr, als dass sie endlich einen neuen Partner findet.