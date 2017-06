Geplant ist die Platzierung von etwa 15 bis 20 Wisenten im Gebiet Sollmatt in Welschenrohr, wo sich auch Brunners gleichnamiger Hof befindet. Fünf bis zehn dieser in Europa fast ausgerotteten Wildrinder sollen in einem 20 Hektaren grossen Schaugehege östlich des Sonnmatt-Hofs untergebracht werden. Für die restlichen Wisente soll daran angegliedert an der Nordflanke des Juras ein 100 Hektaren grosses Gehege gebaut werden.

Forscher begleiten Projekt

Auf diesem bewaldeten Areal sollen die Tiere auf ihre Auswilderung vorbereitet werden. Der elektrische Zaun soll etwa nach ein bis zwei Jahren entfernt werden. «Wir hoffen, dass die Tiere danach ein gewisses Heimatgefühl für diesen Standort entwickel haben», so Brunner. Zuerst müssten aber Erfahrungen über das Verhalten der Tiere gesammelt werden. Deshalb werde das Projekt von Forschern begleitet und die Daten laufend ausgewertet.