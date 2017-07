Unter dem Titel «Wisente im Thal – eine Utopie» schreibt Kupper, das Projekt sei nicht genügend durchdacht, insbesondere bezüglich der Folgen für die Landwirtschaft sowie für die anderen Akteure im ländlichen Raum. Unklar sei ferner, wer für die durch Wisente angerichteten Schäden nach deren Auswilderung aufkomme.

Dass es solche Schäden geben wird, ist für Kupper klar. «Wenn die Wisente auf den Feldern der Landwirte einen gedeckten Tisch vorfinden, werden sie diesen der kargen Nahrung in den Wäldern vorziehen. Um das herauszufinden, braucht es das Projekt nicht», so Kupper. Der SOBV stellt sich auf den Standpunkt, dass es für die Ansiedlung von Wildtieren, die seit Jahrhunderten in der Region nicht mehr vorkommen, in der dicht besiedelten Nordwestschweiz keinen Raum gibt. Deshalb spricht sich der Verband klar gegen das Projekt aus. Der Vorstand stehe zu 100 Prozent hinter Kuppers Ausführungen, sagt SOBV-Präsident Andreas Vögtli auf Anfrage. Das habe der Verband mit einem Schreiben an den Regierungsrat deutlich zum Ausdruck gebracht.