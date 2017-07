Für den Bau der Strassen waren in der föderalistischen Schweiz ursprünglich die Kantone (und Gemeinden) alleine zuständig – auch nach 1922, als der Bund neu die Kantone zwingen konnte, national koordinierte Durchgangsstrassen zu akzeptieren. Eine Zentralisierungsvorlage wurde 1927 an der Urne verworfen. Der Bund richtete den Kantonen aber Beiträge an den Bau und Unterhalt der Strassen aus.

Mit Volksinitiative Autobahn lanciert

Nach 1945 stieg der Autoverkehr stark an, zuerst vorwiegend in den Städten. In den 1950er Jahren, dem Jahrzehnt der beginnenden Massenmotorisierung, lagen die Zuwachsraten bei 10 bis 20 Prozent. 1940 waren 66 000 Personenwagen (Pw.) zugelassen, 1950 rund 147 00 Pw. und 1960 mehr als eine halbe Million. Mit der vermehrten Mobilität nahmen die Unfallzahlen zu, aber auch die Klagen über Warterei und Staus.