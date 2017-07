Er steht heuer seit 25 Jahren auf der Bühne und zeigte auch am Festival St. Peter at Sunset, was gute volkstümliche Musik ausmacht: Stimmungskanone Marc Pircher, vor zwei Jahren schon in Kestenholz bejubelt, brachte eine Band mit exzellenten Musikern mit. «Ich war nie ein Casanova», meinte Pircher, fegte auf seiner Handharmonika durch rassige Polkas, brachte seine Medleys von Udo-Jürgens-Hits und sogar von Schweizer Neckliedern wie dem «Buurebüebli» oder dem «Vogel-Lisi». Und «Sierra Madre» durfte am Schluss nicht fehlen. Ein Auftritt, der wohl keine Wünsche offenliess.