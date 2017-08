Zusätzlich zu den Halbklassenzimmern stehen separate Räume zur Verfügung, in denen die Lehrpersonen für die Spezielle Förderung und die Logopädin in Kestenholz mit den Kindern arbeiten können, die zusätzliche Unterstützung im Unterricht benötigen. «Früher hatten wir für die Umsetzung der ‹Speziellen Förderung› zu wenig Platz. Mit den neuen Räumen ergeben sich viel mehr Möglichkeiten für den individualisierten Unterricht und die ‹Spezielle Förderung›.», so Caccivio. «Jetzt können sie sich hier einrichten.»

Auf dem neusten Stand

Ein Highlight des Schulhauses sind die modernen Wandtafeln. Sie haben einen Bildschirm integriert, auf dem wie mit einem Tablet gearbeitet werden kann. Ausserdem schaffte die Schule neue Tablets und Laptops für die Schüler an. Dies war nötig, weil ab der dritten Klasse Medienunterricht auf dem Programm steht.

Auch im alten Schulhaus gab es viele Veränderungen. Zum einen für die Lehrer, denn ihnen steht ein neues Lehrerzimmer zur Verfügung, indem sie sich austauschen können. Ausserdem wurden mehrere Räume eingerichtet, in denen sie den Unterricht vorbereiten können. Für die Leseratten und Musiker unter den Primarschülern hält das alte Schulhaus ebenfalls eine Überraschung bereit: Es wurde eine Bibliothek eingerichtet, und die Musikfans können in diesem Schuljahr in einem neuen Musikzimmer üben.

Eindrücke aus Matzendorf: Zum Schulstart singen die Schüler ein Ständchen: