Kanton musste einwilligen

Der Kanton Solothurn hatte keine andere Wahl. Er musste das Schloss übernehmen. Dies wegen Punkt fünf der Stiftungsurkunde aus dem Jahr 1938. Dort steht: «Die Stiftung nimmt ihren Anfang mit der Eintragung in das Handelsregister. Sie ist von unbestimmter Dauer. Im Falle einer Aufhebung fällt das Stiftungsvermögen dem Staat Solothurn zu». Fast 80 Jahre nachdem die Stiftungsurkunde ausgestellt wurde, kommt der Kanton Solothurn so an das Schloss, oder eher, an die Ruine Neu-Falkenstein.

Hat der Kanton sich über das unerwartete Geschenk gefreut? Oder ist so eine Ruine eher ein Klotz am Bein? Weder noch, erklärt Guido Keune, stellvertretender Kantonsbaumeister, Abteilungsleiter Immobilien. Der Kanton Solothurn sei einfach seiner Pflicht nachgekommen und habe sich an die Abmachung gehalten, die vor 80 Jahren getroffen wurde. Von finanzieller Seite her ändere sich nach der Übernahme der Ruine Neu-Falkenstein aus Sicht des Kantons nichts, so Keune. «Wir werden jährlich 10'000 Franken für den Unterhalt einsetzen», erklärt er. Das sei derselbe Betrag, den der Kanton schon jetzt bezahlt habe.

Ein bewegtes Leben

Die Ruine Neu-Falkenstein repräsentiert ein Stück Geschichte aus dem Thal. Die Ursprünge der Burg sollen laut dem historischen Lexikon der Schweiz bis ins 11. Jh. zurückreichen. Der erste belegte Besitzer war Rudolf von Falkenstein, ein Sohn von Rudolf von Bechburg. Das damalige Schloss wurde 1356 beim Erdbeben von Basel stark beschädigt.

Es musste fast vollständig neu gebaut werden, was der Burg den irreführenden Namen Neu-Falkenstein eintrug. 1374 wurde das Schloss erneut teilweise zerstört. Schuld daran war Hermann von Bechburg, der bei St. Wolfgang einen Transport von Basler Kaufleuten überfiel. Er klaute dabei eine grosse Menge Safran, und verschanzte sich auf Neu-Falkenstein. Daraufhin wurde die Burg belagert und schliesslich eingenommen.

Später war Neu-Falkenstein der Sitz des solothurnischen Landvogts. In der helvetischen Revolution 1798 wurde das Schloss von Einheimischen niedergebrannt. Das war das Ende der Burg. Sie wurde nicht mehr aufgebaut und zerfiel zur Ruine. Erst im Jahr 1900 begann sich die Dienstagsgesellschaft Balsthal, um das Gemäuer zu kümmern. 1938 wurde schliesslich die Stiftung Schloss Neu-Falkenstein gegründet, die sich für den Erhalt der Ruine einsetzte. Als letzter Erfolg sammelte die Stiftung im Jahr 2014 genug Spendengeld, um neue Strom- und Wasserleitungen auf der Ruine zu installieren.