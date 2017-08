Die Frauen von «Beautylicous Dancers» machten am vergangenen Sonntag die Autowäsche in Egerkingen zu einem besonderen Erlebnis. Statt in die Waschstrasse ging es für die Liebhaber von dicken Ami-Schlitten zur Reinigung in Handarbeit von leichtbekleideten Damen.

Schaumen, spritzen und polieren gehören dazu wie der optische Reiz. Buik-Fahrer Herrmann Gartmann meint, dass er sonst in der Waschstrasse auf dem Smartphone «rümtöggele», nun schaue er lieber umher.

Doch nackte Haut allein reicht nicht, denn schliesslich soll der fahrbare Untersatz hinterher auch wieder glänzen wie neu. Thomas Wagner, der einen Chevrolet Camaro fährt, nimmt es ganz genau und prüft nach. Er zeigt sich zufrieden: «Beinahe so gut, wie wenn ich es selber mache. Sie haben auch gut nachgetrocknet. Dazu noch einen Show-Dance – das ist tip top.»

Eine der Carwash-Ladies verrät ihr Rezept für eine gelungene Autowäsche: «Es braucht viel Liebe, Gefühl und Schaum», weiss sie zu berichten.

Susanne Willome, Inhaberin von Schweizers Carwash und Urheberin des Sexy-Carwash-Anlasses, kennt die Gründe für den Erfolg: «Es sind ja meistens Männer, die einen dicken Ami-Schlitten fahren und die haben natürlich Freude wenn das Auto gewaschen wird und es erst noch etwas zu schauen gibt.» (ts)