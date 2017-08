Der Verein «AareGäuer Nachhilfe» ist bestrebt, seine Angebote für Schüler konsequent nachfrageorientiert zu gestalten. In diesem Sinne hat der Verein Anregungen von «Eltern/Berufsschülern und Unternehmen» aufgenommen und bietet neu eine ganze Palette attraktiver Angebote.

Eine neu ins Angebot aufgenommene Dienstleistung ist die Einführung einer Hotline quasi als Soforthilfe, wenn Wissenslücken rund um den Schulstoff kurzfristig geschlossen werden müssen. Die Hotline wird versuchsweise ab dem 13. September 2017 bis Ende Februar 2018 jeweils wöchentlich am Mittwochnachmittag von 13 bis 14 Uhr in Betrieb sein. Per Telefon können spezifische und klar formulierte Fragen an erfahrene Lehrkräfte gestellt werden. Für komplexere Fragestellungen, die nicht im vorgesehenen Zeitraum von fünf bis zehn Minuten beantwortbar sind, ist die Hotline nicht vorgesehen.

Abgedeckt werden Sprachfächer, Mathematik, Physik, Rechnungswesen, Wirtschaft und Recht sowie Biologie, Geschichte und Geografie. Ein weiteres Angebot ist die Hausaufgabenhilfe, welche die Schulen für ihre Schüler in Anspruch nehmen können. Hausaufgabenhilfe in der Schule ist ein Wunsch vieler Eltern, damit einen Teil des Lernens bereits in der Schule erfolgt und sich der Hausaufgabenstress zu Hause reduziert. Diese Hausaufgabenhilfe wird bereits erfolgreich durchgeführt.