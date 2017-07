Das Wetter am Samstagabend war etwas weniger freundlich als an den vorhergegangenen Konzerten am Festival St. Peter at Sunset in Kestenholz: Noch bis eine Stunde vor dem geplanten Konzertbeginn fegten Regen und Gewitter über die Region. Die Besucher, die um halbsieben eintrudelten, um die Vorstellung der Thuner Band The Souls zu hören, liessen sich dadurch nicht die Stimmung verderben.

Auch der verspätete Beginn von über 30 Minuten wurde gelassen aufgenommen. Der Duft von Pizza und Bratwurst lag in der Luft, man traf sich in den Zelten an den Stehtischen, man kannte sich. Helfer verteilen Regenpelerinen, wischten Tische und Bänke trocken und kippten das Regenwasser von den Stehtischen. Noch waren die Tribünen und die Stehplätze halb leer, aber der Abend hatte ja erst begonnen.

The Souls bauten Stimmung auf

Den Auftakt machte die Band The Souls, deren Musik irgendwo zwischen melodiösem Pop und Alternativrock einzuordnen ist und deren Debütalbum letzten August erschien. Ihre oftmals eher ruhige und melancholische Musik passte zur noch zurückhaltenden Stimmung der Besucher. In breitem Berndeutsch kündigte der Sänger an, ein Stück so zu spielen, wie sie vor gut zehn Jahren mit der Musik begonnen hatten: Mit Gitarre und Gesang irgendwo, beispielsweise im Zug, gingen sie ihrer Leidenschaft nach und haben so die Leute «na ja, wohl auch etwas belästigt». Obwohl noch wenig Leute da waren, schaffte es die Band, die Anwesenden zum Mitmachen zu motivieren, sei es singend oder klatschend.

Publikumsliebling Baker

Nach einer kurzen Pause trat Bastian Baker auf die Bühne. Bereits beim ersten Lied gewann er die Sympathien für sich, als er locker mit technischen Problemen am Mikrofon umging. Durch sein ganzes Konzert zogen sich lustige und selbstironische Bemerkungen, beispielsweise als er vor einem Lied zweimal fragte: «are you ready?», jeweils gefolgt vom Johlen des Publikums, um dann mit seinem französischen Akzent zu sagen: «Sänger fragen das immer zweimal, ich weiss auch nicht warum».