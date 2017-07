Ideales Sommerwetter sorgte nach dem Auftakt der SRF-Sendung Anfang letzter Woche für kontinuierlich steigende Besucherzahlen, wie das für Besucher-Events zuständige OK unter Präsident Kurt Zimmerli vermeldet. Nach zögerlichem Beginn seien ab Dienstag die Besucherzahlen stark angestiegen.

«Dabei haben sich unsere Erwartungen mit 400 bis 500 Besuchern pro Tag bereits am Donnerstag mit über 800 Besuchern auf dem Schloss mehr als erfüllt. Am Samstag beim Mittelalter-Markt waren es gar 1500 Besucher», so Zimmerli erfreut. Gut kommen bei den Publikumsevents die handwerklichen Stände an, und auch die Kurzinterviews mit den Darstellern werden sehr geschätzt, wie Zimmerli erwähnt.

Obwohl die zweite Woche des SRF-Sommerprojekts in Bezug auf das Wetter kühl und zeitweise auch feucht anlief, sei der Besucherstrom konstant hoch geblieben, berichtet Zimmerli. «Der Event ‹Die Medizin im Mittelalter› war ein weiterer Höhepunkt, es waren wieder über 1200 Besucher auf dem Schloss.» Das Ziel in Bezug auf die Besucherevents sei voll erreicht worden.

Gut mit dem Besucheransturm fertig wird die im Lindengarten installierte Gastronomie. Dies, weil die Besucher tropfenweise einkehren und auch wieder gehen. Der optional zu Verfügung stehende Kräutergarten musste lediglich für die Grossevents geöffnet werden.

Auch die Lenkung des Besucherstroms hat das OK im Griff. «Bis heute gabs aus dem Dorf keinerlei Reklamationen», sagt Zimmerli. Zur Entlastung des Shuttle-Busses wurde der Ortsbus beigezogen, der die Besucher nun ebenfalls kostenlos zum Schloss befördert. Wichtig ist diese Verdoppelung der Transportkapazität bei grossen Publikumsanlässen, wie etwa dem Mittelalter-Markt vom Samstag.

An diesem Tag musste die Schlossstrasse wegen der vielen Besucher, die mit dem Auto zum Schloss fahren wollten, gesperrt werden. Als Folge davon wird die Schlossstrasse künftig bei publikumsträchtigen Anlässen für Besucher des Schlosses gesperrt. Die Zufahrt auf den Roggen bleibt weiter möglich, wie Zimmerli betont.