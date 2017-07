Guten Morgen! Mit diesem Anblick hat Isabel Steiner wohl nicht gerechnet. Da stapft Hofherr Tom einfach mal in Jeans und Cowboyhut, aber oben ohne, in den Stall. Er will helfen. «Ich weiss gar nicht, wo ich hinschauen soll. Du machst mich ganz verlegen», meint die Wolfwilerin, die bei «Bauer, ledig, sucht» ihren Traummann finden möchte. Zwei Herren hat sie auf ihre Tanzranch eingeladen, um sie besser kennen zu lernen.

Er sei noch müde und habe gar nicht bemerkt, dass er nicht komplett angezogen sei, entgegnet Tom. Natürlich!

Dass sein nackter Oberkörper Isabel gleich aus dem Konzept bringt, gefällt dem 39-jährigen Landschaftsgärtner. An diesem Morgen ist er jedoch nicht der einzige, der halb nackt durch die Gegend läuft. Auch der 34-jährige Roger präsentiert seinen tätowierten Oberkörper.

Besprochen hätten sie diesen Auftritt nicht zusammen, beschwören beide, wenn auch ein wenig zögerlich.