Rund 90 Personen folgten am Dienstagabend der Einladung des Vereins «Wisent Thal» zur im Restaurant Kreuz abgehaltenen Info-Veranstaltung über den geplanten Versuch mit frei lebenden Wisenten im Gebiet Sollmatt. Begrüsst wurden die vornehmlich von Landwirten, Jägern und Leuten aus dem Forst besuchte Veranstaltung von Nationalrat Stefan Müller-Altermatt.

Die 2015 von der Wisentgruppe Schweiz an ihn gerichtete Anfrage für das Auswilderungsprojekt habe er als Chance und Bereicherung für dem Naturpark Thal gewertet. Es gelte allerdings festzustellen, dass der Naturpark Thal nicht am Projekt beteiligt sei, so Müller-Altermatt.

Start soll in zwei Jahren erfolgen

Die Vorstellung des Projekts übernahm der Biologe Darian Weber, Kopf des Vereins «Wisent Thal». Er führte aus, dass in zwei Jahren 15 bis 20 Wisente im Gebiet Sollmatt in Welschenrohr platziert werden sollen. Etwa zehn dieser in Europa zu Beginn des letzten Jahrhunderts fast ausgerotteten Wildrinder sollen in einem 20 Hektaren grossen Schaugehege nahe beim Hof von Benjamin Brunner untergebracht werden. Daran angegliedert sollen die restlichen Tiere an der Nordflanke des Juras ein 100 Hektaren grosses Gehege erhalten.