Der Gemeinderat Oensingen unterstützt das SRF-Projekt «Leben wie vor 500 Jahren» mit einen Sponsoring-Beitrag in der Höhe von 40'000 Franken. Geleistet wird dieser Beitrag mit Eigenleistungen in den Bereichen Infrastruktur und Sicherheit. 22'500 Franken für geschätzte 250 Arbeitsstunden entfallen auf den Werkhof für die Installation von Signalisationen und Absperrungen. Dazu kommen 5000 Franken für die Anschaffung und den Bau einer Wasserleitung zum SRF-Bauernhof beim Schloss sowie 5000 Franken Materialkosten für die Beschriftungen der Parkplätze. 4000 Franken wurden für die Dienste der Feuerwehr und 3500 Franken für den Aufwand des Sekretariats eingesetzt. Weitergehende Kosten als der vom Gemeinderat bewilligte Nachtagskredit von 40'000 Franken, etwa für einen Secutritydienst oder für die Verkehrseinweisung, werden dem OK «Leben wie vor 500 Jahren» in Rechnung gestellt. (eva)