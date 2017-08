Am Oberen Hauenstein wurde Waldenburg verwüstet, danach zog diese zweite Horde durch die Klus und setzte bei Aarwangen über die Aare. Von Westen her drang die dritte Gugler-Front am 4. Dezember in die Umgebung von Solothurn ein, verwüstete das Land rund um die Stadt, zerstörte das Städtchen Altreu und belagerte Büren a. A. Hier traf ein Pfeil den Grafen Rudolf IV. von Nidau, Herr zu Balsthal. Er war der Letzte des neuenburgischen Zweiges und kämpfte vorher noch in Trimbach vergeblich gegen die Angreifer. Danach drangen diese Söldner ins Seeland ein.

De Coucy selbst quartierte sich im Kloster St. Urban ein. Sein südfranzösischer Hauptmann Jean de Vienne logierte im Kloster Gottstatt bei Biel und der walisische Hauptmann Owain Lawgoch (Ivo von Wales) im Kloster Fraubrunnen.

Einwohner wehrten sich

Vor allem die Bewohner der betroffenen Gegenden auf bernischem und luzernischem Gebiet und später auch die Stadt Bern organisierten den Widerstand gegen die Eindringlinge und fügten den einzelnen Heeren bei nächtlichen Übergriffen beträchtliche Verluste zu. Am 19. Dezember fielen 600 Entlebucher und Unterwaldner bei Buttisholz unweit des Sempachersees über die Feinde her und bereiteten ihnen eine blutige Niederlage. Vom 25. auf den 26. Dezember formierten sich die Seeländer zu einem erfolgreichen Schlag gegen die Feinde, die in Ins stationiert waren. In der folgenden Nacht überfielen Berner die stationierten Gugler in Fraubrunnen und steckten das Kloster in Brand. Die Solothurner verteidigten vor allem ihre Hauptstadt, konnten aber einige Verwüstungen in der Vorstadt nicht verhindern. Die Unerschrockenheit der einheimischen Bevölkerung, aber auch die Winterkälte und Kargheit des Landes bewogen die Gugler zur Rückkehr, ohne dass das, von de Coucy geführte Hauptheer zum Einsatz gebracht werden konnte. Im Februar 1376 hatte de Coucy genug und befahl den Rückzug nach Nordfrankreich. Das Land amtete auf.

Doch das Elend und die Verwüstungen, welche die Gugler hinterliessen, waren teilweise nicht mehr gutzumachen. Das Dorf Werd bei Härkingen ist seither verschwunden. Später wurde in der Nähe Neuendorf gegründet. Wedelswille bei St. Niklaus und Gurzelen zwischen dem Bieltor und Bellach, auch Gutzwil bei Zuchwil wurden entweder von der eigenen Bevölkerung verwüstet oder von den Guglern zerstört und nicht mehr aufgebaut. Nicht mehr zu finden auch war Burg oberhalb Bettlach oder Bützingen bei Lüsslingen. Nahe Fraubrunnen, wo die Entscheidungsschlacht gegen die Gugler stattfand, gab es vor dem Einfall noch Günnikon und Hechelkofen und Lögsingen auf solothurnischem Gebiet. Im Thal blieb Willikon bei Matzendorf verschwunden, ebenso im Schwarzbubenland Luterchingen bei Dornach oder Liela bei Nuglar-St. Pantaleon. De Coucy erhielt im Jahr 1387 in einem Vergleich mit dem späteren Habsburger König Albrecht III. die Herrschaft Büren und die Hälfte der Stadt Nidau als Pfand zugesprochen. Doch bereits ein Jahr später ging sein Besitz an die Städte Bern und Solothurn verloren.