Keine Mittel für die Verteidigung

Der hier regierende Habsburger Herzog Leopold III. (er unterlag dann 1386 den Eidgenossen in der Schlacht bei Sempach und fiel selbst dort) hatte – wie oft – kein Geld um ein Heer gegen die Gugler aufzustellen. Auch die eidgenössischen Stände konnten sich nicht dazu aufraffen, eine Abwehr gegen die Söldner zu formieren.

Leopold III. beriet sich mit den Eidgenossen von Zürich, Bern, Luzern und Solothurn und am 13. Oktober fassten diese den Entscheid, den Angreifern mit dem Mittel der «verbrannten Erde» entgegenzutreten. Das bedeutete: Alle Bewohner sollten sich in befestigte Burgen und Städte zurückziehen; ihre Dörfer und Höfe sollten sie vorher selbst zerstören. So würden die Gegner im offenen Gelände schutzlos dem Hunger und der Kälte preisgegeben.

Am 25. November machte sich de Coucy auf in Richtung Süden. Von drei Pässen her, mit drei Truppenteilen wollte er in sein Eroberungsgebiet vordringen: vom Pierre Pertius, vom Oberen und vom Unteren Hauenstein. Da de Coucy keine Belagerungswaffen mit sich führte, blieben die stärker befestigten Orte oder Burgen bestehen.

Schon überrollte das Heer auf nach dem Unteren Hauenstein beim Hagberg in Trimbach eine kleine Abwehrtruppe des Grafen Rudolf IV von Nidau. Der Nidauer floh nach Büren a. A. Hingegen blieb Olten als befestigter Ort bestehen. Vollständig zerstört wurde aber das Städtchen Fridau bei Fulenbach. Die Gugler überquerten danach die Aare wahrscheinlich bei Wolfwil, denn dort am Aareufer gab es vorher noch den Ort Var oder Fahr.

Am Oberen Hauenstein wurde Waldenburg verwüstet, danach zog diese zweite Horde durch die Klus und setzte bei Aarwangen über die Aare. Von Westen her drang die dritte Gugler-Front am 4. Dezember in die Umgebung von Solothurn ein, verwüstete das Land rund um die Stadt, zerstörte das Städtchen Altreu und belagerte Büren a. A. Hier traf ein Pfeil den Grafen Rudolf IV von Nidau, Herr zu Balsthal. Er war der Letzte des neuenburgischen Zweiges und kämpfte vorher noch in Trimbach vergeblich gegen die Angreifer. Danach drangen diese Söldner ins Seeland ein.

De Coucy selbst quartierte sich im Kloster St. Urban ein. Sein südfranzösischer Hauptmann Jean de Vienne logierte im Kloster Gottstatt bei Biel und der walisische Hauptmann Owain Lawgoch (Ivo von Wales) im Kloster Fraubrunnen.

Einwohner wehrten sich

Vor allem die Bewohner der betroffenen Gegenden auf bernischem und luzernischem Gebiet und später auch die Stadt Bern organisierten den Widerstand gegen die Eindringlinge und fügten den einzelnen Heeren bei nächtlichen Übergriffen beträchtliche Verluste zu. Am 19. Dezember fielen 600 Entlebucher und Unterwaldner bei Buttisholz unweit des Sempachersees über die Feinde her und bereiteten ihnen eine blutige Niederlage.