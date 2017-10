Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 11.50 Uhr: Ein 70-jähriger Autofahrer fuhr auf der Hauptstrasse in Oensingen in Richtung Balsthal, als zur gleichen Zeit ein Junge auf der Schlossstrasse in Richtung Einmündung Hauptstrasse unterwegs war. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen der Kantonspolizei betrat der 9-Jährige die Hauptstrasse unvermittelt und wurde dabei vom herannahenden Auto frontal erfasst. Beim Unfall zog er sich mittelschwere Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die aufgebotene Ambulanz wurde er für weitere Abklärungen mit der Rega ins Spital geflogen. Der Autolenker blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste die Hauptstrasse für kurze Zeit einseitig gesperrt werden.

Die Polizei sucht zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen. Personen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen zu melden (062 311 94 00). Besonders wird dabei der Lenker eines weissen Personenwagens gesucht, der zum Unfallzeitpunkt auf der Schlossstrasse wartete, um in die Hauptstrasse einbiegen zu können. (kps)